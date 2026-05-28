ガイナーレ鳥取は28日、林健太郎監督が2026-27シーズンも指揮することを発表した。林監督は2024年から鳥取を率いており、今季のJ2・J3WEST-Bは6位だった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。「実質4シーズン目を迎える新シーズンは、積み上げてきたものを結果として示す、極めて重要な一年になります。この半年間、百年構想リーグという特別な環境下で取り組んできた規律や新たな挑戦。その真価を証明できるのは、