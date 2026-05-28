ママ友が羨ましい▶▶この作品を最初から読む「憧れのタワマン生活。ここに住めば、すべてがうまくいくと思っていました」同じタワマンの低・中・高層階に住む家族3組の虚栄と内情とは。念願の東京転勤となり、タワーマンションへ引っ越すことになった渕上（ふちがみ）家。低層階とはいえ、憧れのタワマン生活を手に入れたことで、一家は新天地での幸せいっぱいな生活がスタートします。主婦の舞は同じタワマンに住むマ