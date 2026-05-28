JRA騎手の武豊（57）は5月25日に自身のInstagramを更新し、東京競馬場で行われたオークスを振り返った。投稿では、アランカールとともに挑んだレースは悔しさの残る結果だったとしながらも、同じ舞台で勝利をつかんだ今村聖奈（22）への思いも記し、若い世代の活躍から刺激を受けていることをつづっている。 【画像】木村沙織「楽しいけど大変」韓国で親子コーデ披露着回しショットに「なんかセンス