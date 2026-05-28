全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ザカリー スバジダ] 3 - 1 [アダム ウォルトン] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第5日がフランス パリで行われ、男子シングルス2回戦で、ザカリー スバジダとアダム ウォルトンが対戦した。 第1セットはザカリー スバジダが6-3で先取。第2セッ