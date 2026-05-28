兵庫県たつの市の住宅で親子2人が殺害された事件で、殺人の疑いで指名手配されている大山賢二容疑者の実家の家宅捜索で、凶器とみられる刃物が見つからなかったことが新たにわかりました。■不審に思った住民がスマホで撮影…河川敷に？白いタオルを首に巻き、黒縁の眼鏡と口もとには白いマスク。緑っぽい色の長袖の上着に、白い縦線が入ったズボンを身に着け椅子に座る男。殺人の疑いで全国に指名手配されている、住所・職業不詳