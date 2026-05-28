「ヤクルト０−８西武」（２８日、神宮球場）ヤクルトが投打の歯車がかみ合わずに敗れ、今季ワーストタイの３連敗（１分挟む）を喫した。１敗１分で迎えた交流戦開幕カード３戦目。相手先発の難敵・武内の攻略に挑んだ。池山監督が「武内投手。やっぱり今日もいい投手で間違いないです」と警戒した相手。その対策として主砲・オスナを２年ぶりに２番に入れるなど打線を組み替えて臨んだ。だが左腕のキレのある直球と変化球の