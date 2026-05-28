「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）日本ハムが今季３度目の３連勝。勝率５割に復帰した。交流戦の開幕３連勝は、４連勝した２００８年以来１８年ぶりとなった。驚異の粘り腰が光った。二回まで木下に最速１５９・７キロの直球を軸にわずか１安打に抑えられていた日本ハム打線。だが三回、先頭・奈良間への四球から流れが変わった。続く福島の送りバントは好フィールディングで二塁封殺とされたが、水野が左翼線を