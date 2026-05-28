今日は甘いものが食べたい……と思ったら、話題のスイーツが揃う【ファミリーマート】へ足を運んでみて。ファミマでは、キャラクターやパティスリーとのコラボスイーツが人気ですが、オリジナル商品にも注目すべきスイーツが勢揃いしているんです。そこで今回は、「食後のデザート」にぴったりなスイーツを紹介します。 満足感が高まるもちもち感 5月5日発売の「