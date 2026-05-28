母のことを「優しいけれど、少し物足りない」と感じていました。しかし自分が大人になり、ハッと気づいたことがあって！？筆者の友人R子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 優しいけど、物足りない母 私の母は昔から優しく、いつも穏やかな性格でした。 そんな母を大好きな一方、子ども心に「ちょっと頼りない」と感じることも。 誰かと揉めても「まあまあ」と笑って流し、父に理不尽なことを言われても