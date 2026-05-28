【日本生命セ・パ交流戦２０２６】◆日本ハム・達孝太―巨人・井上温大（１８時・エスコンＦ）◆楽天・岸孝之―ヤクルト・山野太一（１８時・楽天モバイル）◆西武・高橋光成―ＤｅＮＡ・島田舜也（１８時・ベルーナドーム）◆ロッテ・田中晴也―阪神・高橋遥人（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・ジェリー―中日・柳裕也（１８時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・大関友久―広島・玉村昇悟（１８時・み