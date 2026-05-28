◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ３―１オリックス（２８日・横浜）オリックス・吉田輝星投手が１球に泣き、２敗目を喫した。昨年３月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、４月２５日に初昇格。１点リードの７回に２番手で登板し、今季１１試合目で初めて２日連続でマウンドに上がった。先頭の石上に二塁打を許すなど１死一、二塁のピンチから代打・京田に逆転３ラン。「スライダーですね。インローにいけば、ってい