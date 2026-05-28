レースクイーンとして活動するモデルの愛染(あいぜん)のえるが、26日発売の「FLASH」(光文社)最新号に登場した。 【写真】チャームポイントはおへそ！スレンダー&マシュマロが圧巻です 愛染はイベントコンパニオンやコスプレイヤーとして活動し、2024年にレースクイーンとしてデビュー。今期も「SUPER GT」や「スーパー耐久」でレースクイーン