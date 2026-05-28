中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月28日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は28日の記者会見で、中米関税交渉の進展について、両国は対等な関税引き下げの枠組みを巡り協議することで原則合意したとし、今後も意思疎通を維持し、具体的な取り決めを確定した上で早期実施を進めると明らかにした。何氏は次のように述べた。関税は一貫して中米経済・貿易関係における重要課題の一つだ。両国首脳の戦