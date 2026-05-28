「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）阪神は今季初の同一カード３連敗を喫した。九回に佐藤輝明内野手が本塁打ランキングでトップに立つ１３号ソロを放つも、反撃は及ばなかった。先制は阪神だった。１７日・広島戦以来の１番に入った高寺が初回、先頭で中前打を放って出塁。その後、２死一、二塁とすると、５番・大山が右前適時打を放ち先取点を奪った。だが、二回以降は相手先発・福島に散発３安打に封じられた