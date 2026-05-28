「広島３−６ロッテ」（２８日、マツダスタジアム）ロッテが３試合連続逆転勝ちで、２４年以来の交流戦３連勝発進。ここ１２試合１０勝２敗の快進撃で借金は９から１に減った。１点先制された直後の四回、無死満塁から山口の二ゴロの間に同点。さらに１死一、三塁から佐藤が右中間に勝ち越し２点二塁打を放った。佐藤は「最低でも犠牲フライをという気持ちで打ちにいきました。それがいい形になり良かったです」とコメントし