27日、航空会社の日本航空（JAL）は記者会見を開き、23日に発生した広島発羽田行きJL252便が遅延した問題について謝罪した。 関連記事：JAL機長、滞在先のハワイで飲酒3便に最大18時間遅れSNS「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」 この遅延は、乗務予定だった客室乗務員（キャビンアテンダント＝CA）がJALの定めるアルコール検査に引っ掛かったためで、出発便が定刻から40分以上遅れて出発した。 報道によると飲酒