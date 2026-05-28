2021年にBMSGからデビューしたアーティスト・Aile The Shotaが、来年3月13日に日本武道館公演を開催することを発表した。28日に開催したツアーファイナルのZepp DiverCity公演で発表した。【写真】ロゴも公開！ソロ歌手として始動することを報告した三山凌輝2月にリリースした2ndアルバム『REAL POP 2』を携え、3月より自身最大規模となる全国11都市ツアー『Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”』を開催したAile T