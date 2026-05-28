日本テレビ「ＴＨＥ突破ファイル」が２８日、２時間ＳＰで放送され、木戸大聖らがスタジオ出演した。女優・加藤ローサ（４０）は、凝ったデザインのデニムのワンピースに、大ぶりのパールのピアスがキュートな衣装で同番組に初登場。ＭＣの内村光良から紹介されると「お邪魔します、お邪魔しま〜す」と笑顔で元気にあいさつ。「よく拝見しております。家族で考察するのに…（特に）兼近さんがやられてる…」と、突破交番ファ