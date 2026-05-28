ヤクルト戦に先発した西武・武内＝神宮西武が1分けを挟んで4連勝とし、単独首位に立った。武内は6回を無失点、6奪三振の好投で4勝目。一回にカナリオのソロなどで2点を先行。四回に1点を加え、九回の5得点で突き放した。ヤクルトは1分けを挟んで3連敗。