All About ニュース編集部では、2026年4月30日、全国10〜60代の女性275人を対象に、30代女性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う30代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：石原さとみ／56票2位にランクインしたのは、石原さとみさんです。1986年生まれ、東京都出身です。2002年にホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞し芸能