指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは5月27日、自身のInstagramを更新。「お姉さん」なコーディネートを披露しました。【写真】大谷映美里のへそ出し＆美脚ショット「本当にスタイルが良すぎる！」大谷さんは「お姉さん 好き？」とつづり、10枚の写真を投稿。白いクロップドTシャツ、デニムのミニスカート、ネイビーのジャケットを着用した姿です。美しいへそと脚が見えており