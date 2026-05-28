阪神戦に先発した日本ハム・福島＝甲子園日本ハムが3連勝で勝率5割に戻した。福島が一回に先制を許しても立ち直り、7回1失点で2勝目。三回に田宮の逆転2点打などで3得点し、九回はスクイズで加点。阪神は今季初の3連敗。木下が粘れず、打線もつながりを欠いた。