「ゾンビたばこ」などと呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反罪で有罪判決を受けたプロ野球広島東洋カープの羽月隆太郎元選手（26）は28日、交流サイト（SNS）のライブ配信で、自身を含む「カープ選手6人が同じ人物から購入していた」と説明した。5人の氏名は明かさなかった。取り調べでは使用していた選手について供述したものの、警察から「グレーを逮捕することはできない」と言われたと