◇交流戦阪神2-4日本ハム（2026年5月28日甲子園）阪神は日本ハムに敗れ、今季初の同一カード3連敗を喫した。初回2死一、二塁から5番・大山の右前適時打で幸先よく先制。しかし、1点リードのままで迎えた3回にプロ初先発の木下が2本の適時打を含む、4安打を浴びて一挙、3点を失った。打線は日本ハム先発・福島の前に初回以降は無得点。それでも9回、佐藤輝が柳川から意地の13号ソロを放ちムードを盛り上げたが反撃もそ