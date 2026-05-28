ソフトバンクなどが中心となって設立した国産AIの開発会社に対し、富士通が出資を検討していることがわかりました。ソフトバンク、NEC、ホンダ、ソニーグループが中心となって設立した新会社「日本AI基盤モデル開発」は、国産AIの開発を目指しています。開発したAIは出資した企業以外の日本企業にも広く開放し、将来的にはロボットを動かす「フィジカルAI」にも活用される予定です。こうした中、富士通の時田社長は新会社に出資を