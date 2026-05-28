モデルの長谷川理恵（５２）が、マラソンの師匠である女子マラソンの先駆者との再会を報告した。長谷川は２８日、自身のインスタグラムを更新。「私のマラソンのお師匠、谷川真理さんが会いに来てくれました！母との料理サロンスタートのお祝いをしていただきとても嬉しかったです」と記し、谷川真理さんとのツーショットを投稿。「これまで様々な節目において寄り添い、そして励ましてくれた真理さん今回も頑張り過ぎず