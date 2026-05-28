サッカー日本代表は２８日、北中米Ｗ杯前、国内最後の実戦機会となるアイスランド戦（３１日・国立）に向け、千葉県内でトレーニングを行った。この日からチームには故障に苦しんできたＤＦ冨安健洋が、２０２４年６月以来、約２年ぶりとなる合流を果たした。世界最高峰のプレミアリーグ・アーセナルでも活躍し、日本サッカー史上屈指のスケールと実力を誇る冨安。度重なる負傷に泣かされ、大舞台から遠ざかる期間が続いたもの