◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト０―８西武（２８日・神宮）西武はセ・リーグで同率１位となっていたヤクルトを破り２勝１分けとなった。同率１位だったオリックスが敗れたため単独首位に返り咲いた。２６日と２７日は連日４時間越えの長丁場となったがこの日は３時間台で決着がついた。初回先頭。フルカウントからの７球目。小川の１３３キロの外角スライダーをカナリオが右中間スタンドに運ぶ今季５号となる先