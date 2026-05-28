◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島３―６ロッテ（２８日・マツダスタジアム）ロッテが交流戦３連勝。２００６年以来、２０年ぶりの交流戦制覇に向けて、好スタートを切った。最大９あった借金は１まで減った。先発した２年目右腕の広池は６回８５球を投げて６安打、１死球、６奪三振で２失点。試合を作って、１７日のオリックス戦以来となる２勝目を挙げた。打線は１点ビハインドの４回に佐藤の２点二塁打などで３点取