◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―４日本ハム（２８日・甲子園）阪神が交流戦開幕カードで無念の３連敗を喫した。先発は、中継ぎからコンバートしたばかりの木下。２回までは、この日最速１５９キロの直球と、変化球でテンポ良く投げきった。しかし、１―０の３回１死一塁、１番・水野に左翼線二塁打を放たれると、田宮とカストロに連打を浴びて２点を献上し、逆転を許した。４回５安打３失点のほろ苦い先発デビュ