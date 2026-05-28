【Fate/stay night 1/12 英霊武装録 Vol.1】 9月 発売予定 価格：1回500円 トイズキャビンは、カプセルトイ「Fate/stay night 1/12 英霊武装録 Vol.1」を9月に発売する。価格は1回500円。 本製品は、「Fate/stay night」に登場するサーヴァントたちの武装を、カプセルトイで表現した商品。 1/12スケールでリアルに再現しており、セイバーの武装「約束