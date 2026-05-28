フリーアナウンサー・望月理恵（５４）の美ぼうに、ファンがうっとりしている。２８日までにインスタグラムで「司会のお仕事の日、いつもと雰囲気が違うメイクと髪型に仕上げて頂きました」と書き始めると、光に照らされたショットを公開。シンプルなシャツに、お団子ヘアのスタイリングになっている。「メイクさんの技術にびっくり！！メイクじゃなくても普段の肌もツヤツヤにさせたいな〜まずは睡眠、食事、そして飲み過