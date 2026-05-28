◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日２―１楽天（２８日・バンテリンドーム）中日は、逆転で楽天を制した。交流戦で２０１３年以来１３年ぶりの３連勝スタートを飾り、借金を１２に減らした０―１の８回。先頭・田中が遊撃内野安打で出塁し、代打・山本の犠打で１死二塁の好機をつくった。右手首の負傷から３試合ぶりにスタメン復帰した村松が、鈴木翔の１３４キロ変化球を左翼線に落とす適時打で同点に追いついた。チーム