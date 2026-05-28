◇プロ野球 交流戦 日本ハム 4-2 阪神(28日、甲子園球場)ここまで2連敗中だった阪神。日本ハムとの3戦目では先制に成功するも、逆転負けで痛恨の3連敗としました。先発のマウンドにあがったのは、これがプロ初先発となる木下里都投手。初回を三者凡退の立ち上がりとすると、直後に打線が奮起します。郄寺望夢選手のヒットと佐藤輝明選手の四球で2アウト1、2塁の好機をつかむと、大山悠輔選手が先制タイムリー。1点を先取しま