4回ロッテ1死一、三塁、佐藤が右中間に2点二塁打を放つ＝マツダロッテが3連勝。0―1の四回、佐藤の2点二塁打などで3得点し、五回に小川の適時打で加点した。九回には2得点で突き放した。広池は6回2失点で2勝目。広島は七回に1点差に迫り、なお1死満塁での逸機が響いた。