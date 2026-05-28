◇交流戦日本ハム4―2阪神（2026年5月28日甲子園）日本ハムが今季3度目の3連勝で勝率5割復帰した。同一カード3連勝は4月3日〜5日のオリックス戦（エスコンフィールド）以来2度目。新庄監督の古巣・阪神を相手に成し遂げた。初回に先制を許したが、3回に反撃。1死二、三塁で田宮の右前2点適時打で逆転。さらに万波の中前適時打で3点目を挙げた。先発の福島は八戸西（青森）時代の2021年センバツに21世紀枠で出場して