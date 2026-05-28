6回ソフトバンク1死二塁、庄子が中前に勝ち越し打を放つ＝東京ドームソフトバンクが逆転勝ち。1―4の五回に正木の適時打などで1点差に迫ると、六回に今宮の二塁打と庄子の適時打で逆転。七回に栗原の2本目のソロと山本祐の2ランで突き放した。スチュワートが3勝目。巨人は投手陣が崩れた。