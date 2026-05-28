田井進氏（在仙台カンボジア王国名誉領事館のサイトから）在仙台カンボジア名誉領事の日本人男性が、日本企業とのコンサルタント契約で得た収益を申告していなかったとして、仙台国税局から2024年までの4年間で約3億7千万円の申告漏れを指摘されたことが28日、関係者への取材で分かった。男性は無申告加算税を含め、約2億6千万円を追徴されたとみられる。関係者によると、男性は田井進氏。複数の日本企業と契約を結んでコンサ
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