BS-TBSスポーツのX（旧ツイッター）が28日に更新され、午後11時30分から放送予定だった「6月4日開幕！バレーボールネーションズリーグ」を休止することを発表した。大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕。これを受け、男子日本代表のキックオフ記者会見が行われる予定だったが、急きょ騒動の説明会見に変更されていた。「今夜11時30分