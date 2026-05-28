Ｊ１福岡は、下部組織の１８歳以下の選手をマイクロバスなどに乗せて高速道路で移動する際、時速１２０キロを超えて運転したケースが２０２４年３月から約２年間で計１０８回あったと発表した。クラブは運転したスタッフ８人を戒告処分にした。クラブはこのほか、１１歳以下の選手１４人が遠征先で食中毒になったが同行スタッフが上司に報告していなかった事案や、クラブ内の社員間のセクシュアル・ハラスメント事案なども発表し