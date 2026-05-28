神戸を出発したトキエアのチャーター機が28日、佐渡空港に着陸しました。乗客を乗せた飛行機が佐渡に降り立つのは12年ぶりです。トキエアとしては悲願ともいえる佐渡便で、地元の住民からは期待の声が聞かれました。28日、佐渡の空に姿を現した一機の飛行機。神戸空港からやってきたトキエアの機体です。乗客を乗せた飛行機が佐渡に降り立つのは12年ぶり……佐渡空港にはこの日を待ち望んでいた地元の住民が集まり、ト