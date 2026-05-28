28日、柏崎市のJR越後線で鉄道の保守作業が公開されました。普段は夜に行われている保守作業ですが公開されたのは昼間の作業。明るい時間は様々なメリットがあるようです。新潟市と柏崎市を結ぶJR越後線。28日に行われていたのは線路の保守作業です。＜記者リポート＞「通常ですと夜間に行っている線路の保守作業ですが一部の列車を止めて日中に作業を行っています」越後線では5月、日中の上下線3本を運休として柏崎駅と吉田