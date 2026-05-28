ミスSPA!2025グランプリに輝いた三木優彩さんが、週刊SPA!6月2・9日合併号に登場。「美女地図〜私が主人公〜」企画で猫グラビアに挑戦しました。【写真】猫グラビアでセクシーボディラインを見せつけた三木優彩さん今回のテーマは「猫のようにしなやかに」。撮影の舞台は猫カフェで、クラシックバレエで培った柔軟さと自然体の魅力を引き出したグラビアが展開されました。誌面では、柔らかな表情やポージングを披露し、“しなやか