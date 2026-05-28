体調が優れないときや、大きな出来事の最中にかけられた言葉や態度は、強く記憶に残るものではないでしょうか。とくに出産や入院のような心身ともに負担が大きい時期は、旦那さんの振る舞いがその後の関係にも影響を与えやすいものです。『出産入院中に一度も面会にこなかったし、退院時の迎えもものすごく渋った。妥協して病院の正面玄関前に車を横付けすると。新生児を片手で抱え、荷物ももって、真冬の寒いなか外で待っていろと