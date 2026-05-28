広い室内空間と上質な走りが魅力の最新ミドルSUV現行型のボルボ「XC60」は、2017年に誕生した2代目になります。以来、時間経過は長めですが2022年と2025年にマイナーチェンジを実施。特に、2025年6月にはフェイスリフトに加えてインターフェイスが進化。従来以上に、直感による操作が可能になっています。XC60のボディサイズは、全長4710mm×全幅1900mm×全高1660mmとミドルサイズ（Dセグメント）SUVとしては平均的です。5人乗