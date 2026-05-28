アソビシステムのYouTube音楽プロジェクト『アソビノバ』がスタート。第一弾として一ノ瀬みかが出演、続いてPEAK SPOT所属のfav me・中本こまりが出演することが発表された。 （関連：【映像】『アソビノバ』一ノ瀬みかがtofubeatsをカバー） 『アソビノバ』は、アソビシステム所属アーティストのまだ見ぬ魅力を観測するYouTube音楽プロジェクトとして開設されたチャンネル。所属アーティストがカバ