◇交流戦中日2-1楽天（2026年5月28日バンテリンドーム）中日・板山祐太郎内野手（32）が勝負を決めた。1点劣勢の8回1死二塁から村松開人内野手（25）が左翼線に意地の適時打で同点。なおも1死一、三塁で板山の中犠飛で逆転に成功した。先発・金丸夢斗投手（23）の好投は報われた。2回無死一、三塁で村林を打ち取るものの三塁・石川昴がファンブル。痛恨の失策で先制点を奪われた。しかし、最少失点でピンチを切り抜ける