「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）九回にＷジャッジが発生。審判団協議の結果、日本ハムの４点目が消滅する珍事が発生した。九回１死三塁で奈良間がヒットエンドランを仕掛けた。打球は三塁線上に転がり、立石がライン上でキャッチ。ここで球審はファウルの判定を下し、三塁塁審はフェアのジャッジ。清宮が生還し、４点目が生まれたかに思われた。だが直後に審判団が協議し、球審の判定を優先。場内アナウンス