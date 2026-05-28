女子プロレス「マリーゴールド」２８日の新宿大会で山岡聖怜（１９）が試合中に左腕を強打し救急車で緊急搬送された。ＢＥＷ女子王者の山岡はこの日のメインイベントでマディ・モーガンとの初防衛戦に臨んでいた。試合途中、山岡はドロップキックを放った際に受け身を取った。しかしこの時左肩から着地していしまい苦悶の表情を浮かべた。異変を察知したレフェリーによってロープサイドに誘導された山岡は、しばらくあおむけ