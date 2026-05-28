「嫌いな芸能人」騒動の渦中にあるテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜０時１５分）が、打ち切られることが明らかになった。番組公式サイトで２８日、発表された。声明で「この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、６月１５日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました。番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂いた出演者、関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と報告。